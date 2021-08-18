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Пьяный велосипедист спровоцировал пятикилометровую пробку на западе столицы РФ

  /   Обновлено: 18 августа 2021 14:49
Происшествия
Пьяный велосипедист спровоцировал пятикилометровую пробку на западе столицы РФ
pixabay.com

Москва, 18 августа. Велосипедист, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, стал причиной ДТП с автобусом на Киевском шоссе.

Мужчина не справился с управлением велосипеда и на скорости врезался в частный пассажирский автобус «Таксомоторный парк №20». Инцидент затруднил движение транспорта на Киевском шоссе. По словам сотрудников ГИБДД, пробка растянулась почти на пять километров.

Виновник аварии получил травмы. Однако от помощи медиков он отказался, сообщает сайт РИАМО. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего. В столичном дептрансе всех предостерегают от вождения велосипедов и самокатов в состоянии алкогольного опьянения.

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