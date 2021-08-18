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МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за сильных ливней в Москве

  /   Обновлено: 18 августа 2021 14:58
Общество
МЧС выпустило штормовое предупреждение из-за сильных ливней в Москве
pixabay.com

Москва, 18 августа. Штормовое предупреждение выпустило МЧС России по Москве из-за резкого ухудшения погодных условий.

Согласно прогнозам синоптиков, в столице в ближайшие время начнется сильный ливень с грозами. Местами выпадет град, а порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.

Отмечается, что на погоду в Москве оказывает влияние холодный атмосферный фронт. Неблагоприятные погодные условия сохранятся с 16:00 среды до 10:00 четверга.

Штормовой ветер с ливнем также накроет и Петербург в ночь на 19 августа. Горожанам были отправлены сообщения от сотрудников экстренных служб.

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