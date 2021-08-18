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На Болотной площади появился необычный арт-объект, который повеселил москвичей
Общество
На Болотной площади появился необычный арт-объект, который повеселил москвичей
ТАСС  /  EPA/YURI KOCHETKOV

Москва, 18 августа. Скульптура «Большая глина №4» в Москве вызвала разные реакции жителей. Некоторые прониклись замыслом художника, других же произведение смутило.

На Болотной площади устанавливают скульптуру швейцарского художника Урса Фишера под названием «Большая глина №4». Многие общественные деятели РФ уже раскритиковали арт-объект. «Лайф» спросил у москвичей мнение насчет скульптурного произведения.

Некоторые рассказали, что специально приехали на Болотную «просто посмеяться». Для одних данное изваяние отдаленно напоминает пятна из знаменитого теста Роршаха, у других же арт-объект вызвал не такие приятные ассоциации — кому-то это произведение искусства напомнило «кусок экскрементов». Некоторые восприняли объект как глину, что и задумывалось автором.

«Знаем, что это художник изобразил глину, символизирующую творчество в руках человека, я так понимаю. Мне она напоминает рожок мороженого», — сказала Юлия.

Мнения москвичей по поводу скульптуры разделились. Часть опрошенных считает уместным подобное произведение искусства в центре города, другие же не понимают, что оно здесь делает.

«Я думаю, что в каком-нибудь авангардистском месте, где-то среди каких-то нагромождений техногенных, может, она бы и нормально смотрелась. Но здесь она не нужна», — отметила Елена.

Свою критику в адрес скульптуры также высказали такие знаменитости, как Максим Галкин и Стас Садальский.

Ранее сообщалось, что жителей Краснодара возмутил памятник неприличным выражениям.

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памятник москва скульптура
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