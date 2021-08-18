Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 августа 15:30
15:24
Политика
Литва выразила протест Белоруссии после инцидента на границе
15:22
Общество
За сутки два больших пожара локализованы на Чукотке
15:16
Общество
Члены тоталитарной секты распространяют фейк о вакцинации сирот в Красноярске
15:16
Общество
Политтехнолог Август объяснила, почему Шугалей получит широкую поддержку на выборах в ЗакС
15:15
Общество
«Заслуживает особого внимания»: политолог Самонкин оценил предвыборную программу Шугалея
15:10
Общество
Россиянам рассказали, чем отличаются COVID-19 и грипп 
15:09
Армия
Эсминец ВМС Италии зашел в акваторию Черного моря
15:08
Политика
Пашинян заявил о готовности Армении к возобновлению диалога по Карабаху
15:07
Происшествия
Пенсионер из Калининграда 26 раз ударил соседа по голове и утопил его в реке
15:07
Общество
Эфир: Рост цен на продукты обсуждают в «Патриоте» с экономистом Артемом Голубевым
Все новости

Экс-министру ДНР продлили арест по делу об афере на 5 млн долларов

  /   Обновлено: 18 августа 2021 14:39
Происшествия
Экс-министру ДНР продлили арест по делу об афере на 5 млн долларов
pixabay.com  /  vero_vig_050

Москва, 18 августа. Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему министру Донецкой народной республики (ДНР) Александру Тимофееву.

Суд оставил Тимофеева под стражей до 22 сентября 2021 года включительно, сообщил ФАН пресс-секретарь суда. По версии СК, фигурант хотел помочь бизнесмену Сергею Шпаку с прекращением уголовного преследования по факту кражи 1,8 миллиарда рублей у крупного российского холдинга. За эту услугу, как выяснили правоохранители, Тимофеев мог взять пять миллионов долларов. Сообщником Тимофеева следствие считает Игоря Сосновского, который в прошлом был советником премьера Украины Николая Азарова.

Из материалов дела известно, что Тимофеев и Сосновский предлагали Шпаку организовать передачу дела из МВД в ФСБ. Затем фигуранты обещали, что расследование будет прекращено. Позже Шпак выяснил, что его обманывают, и обратился за помощью к силовикам.

Полицейские задержали Сосновского при передаче денежных средств. Позже был пойман и Тимофеев. При этом Сосновский полностью признал вину и дал показания, касающиеся его сообщника. Однако Тимофеев не считает себя виновным.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Экс-министру ДНР продлили арест по делу об афере на 5 млн долларов
днр арест тимофеев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru