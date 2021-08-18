Экс-министру ДНР продлили арест по делу об афере на 5 млн долларов

Москва, 18 августа. Пресненский суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшему министру Донецкой народной республики (ДНР) Александру Тимофееву.

Суд оставил Тимофеева под стражей до 22 сентября 2021 года включительно, сообщил ФАН пресс-секретарь суда. По версии СК, фигурант хотел помочь бизнесмену Сергею Шпаку с прекращением уголовного преследования по факту кражи 1,8 миллиарда рублей у крупного российского холдинга. За эту услугу, как выяснили правоохранители, Тимофеев мог взять пять миллионов долларов. Сообщником Тимофеева следствие считает Игоря Сосновского, который в прошлом был советником премьера Украины Николая Азарова.

Из материалов дела известно, что Тимофеев и Сосновский предлагали Шпаку организовать передачу дела из МВД в ФСБ. Затем фигуранты обещали, что расследование будет прекращено. Позже Шпак выяснил, что его обманывают, и обратился за помощью к силовикам.

Полицейские задержали Сосновского при передаче денежных средств. Позже был пойман и Тимофеев. При этом Сосновский полностью признал вину и дал показания, касающиеся его сообщника. Однако Тимофеев не считает себя виновным.