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Заслуженный пилот РФ назвал возможную причину крушения Ил-112В в Подмосковье

  /   Обновлено: 18 августа 2021 13:27
Происшествия
Заслуженный пилот РФ назвал возможную причину крушения Ил-112В в Подмосковье
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 августа. Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник оценил работу экипажа воздушного судна Ил-112В, который потерпел крушение в подмосковной Кубинке.

Сытник просмотрел запись с моментом крушения самолета. Он заявил, что экипажу помешал сильный пожар, который не смогла потушить ни одна система. Пилот проанализировал ролик и сделал вывод о том, что горело не только топливо, но и металлические конструкции.

Ранее источник Ростеха назвал основную версию инцидента с Ил-112В в аэропорту Кубинка. По данным собеседника, основная причина произошедшего — неисправность техники.

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подмосковье крушение пилот
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