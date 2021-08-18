Заслуженный пилот РФ назвал возможную причину крушения Ил-112В в Подмосковье

Москва, 18 августа. Заслуженный пилот РФ Юрий Сытник оценил работу экипажа воздушного судна Ил-112В, который потерпел крушение в подмосковной Кубинке.

Сытник просмотрел запись с моментом крушения самолета. Он заявил, что экипажу помешал сильный пожар, который не смогла потушить ни одна система. Пилот проанализировал ролик и сделал вывод о том, что горело не только топливо, но и металлические конструкции.

Ранее источник Ростеха назвал основную версию инцидента с Ил-112В в аэропорту Кубинка. По данным собеседника, основная причина произошедшего — неисправность техники.