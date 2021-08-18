Экс-главу центра связи ФСИН арестовали по делу о мошенничестве

Москва, 18 августа. Бывший начальник ФКУ «Главный центр инженерно-технического обеспечения и связи» (ГЦИТОиС) ФСИН России Сергей Толстов заключен под стражу. Его подозревают в мошенничестве.

По решению Чертановского суда Москвы фигурант уголовного дела о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере, пробудет в СИЗО до конца сентября. Толстову грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщали ряд СМИ, Сергей Толстов проходит по делу о поставках биометрического оборудования на сумму 300 миллионов рублей компанией ООО «Стилсофт Трейдинг». Следствие считает, что проведение тендера было произведено не по правилам. Уголовное дело возбудили в прошлом году по факту превышения полномочий сотрудниками ФСИН.