Тилль Линдеманн выступит на московском фестивале «Спасская башня»

Москва, 18 августа. Фронтмен групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн примет участие в фестивале «Спасская башня», который состоится в Москве.

Немецкий музыкант выйдет на сцену в качестве хедлайнера фестиваля, уточнили организаторы мероприятия. Концерт пройдет на Красной площади 4 и 5 сентября.

Линдеманн является известным музыкантом и успел принять участие в съемках восьми фильмов. С его помощью создавался саундтрек к киноленте режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Артист не скрывает свою любовь к России и является частым гостем в Москве и Петербурге.

Руководство Эрмитажа ранее обвинило Линдеманна в незаконной монетизации картин музея. Поводом для этого стали продажи NFT-токенов с изображениями, созданными во время съемок клипа на песню «Любимый город».