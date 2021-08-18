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Тилль Линдеманн выступит на московском фестивале «Спасская башня»

  /   Обновлено: 18 августа 2021 08:19
Общество
Тилль Линдеманн выступит на московском фестивале «Спасская башня»
wikipedia.org  /  Sven Mandel / CC BY-SA 4.0

Москва, 18 августа. Фронтмен групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн примет участие в фестивале «Спасская башня», который состоится в Москве.

Немецкий музыкант выйдет на сцену в качестве хедлайнера фестиваля, уточнили организаторы мероприятия. Концерт пройдет на Красной площади 4 и 5 сентября.

Линдеманн является известным музыкантом и успел принять участие в съемках восьми фильмов. С его помощью создавался саундтрек к киноленте режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Артист не скрывает свою любовь к России и является частым гостем в Москве и Петербурге.

Руководство Эрмитажа ранее обвинило Линдеманна в незаконной монетизации картин музея. Поводом для этого стали продажи NFT-токенов с изображениями, созданными во время съемок клипа на песню «Любимый город».

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москва спасская башня линдеманн
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