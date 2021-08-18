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Отец девочки-вундеркинда намерен отправить дочь на платное обучение в МГУ

  /   Обновлено: 18 августа 2021 05:16
Общество
Отец девочки-вундеркинда намерен отправить дочь на платное обучение в МГУ
wikipedia.org  /  I.s.kopytov / CC BY-SA 4.0

Москва, 18 августа. Девятилетняя москвичка Алиса Теплякова не смогла поступить на бюджет в МГУ. Семья вундеркинда твердо настроена на обучение дочери в этом вузе, заявил отец девочки.

Алиса Теплякова сдала единый государственный экзамен в восемь лет и дополнительные вступительные испытания, чтобы поступить на психологический факультет Московского государственного университета. Но по итогам приемной кампании, в списках ее не оказалось.

«Списки не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет – пойдем в любом случае на договор», — заверил отец Тепляковой.

Аттестат за 11 класс Алиса Теплякова получила в восьмилетнем возрасте. Родители ребенка приняли решение отдать девочку в университет. Ректор МГУ Виктор Садовничий готов был принять вундеркинда и создать все условия для ее обучения.

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