Мэр Москвы поручил ускорить разработку проектов освоения бывших промзон столицы

Москва, 17 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить разработку проектов комплексного развития (КРТ) бывших промзон города.

Соответствующее поручение он дал после заседания президиума правительства города.

«В ближайшие месяцы правительство Москвы планирует рассмотреть и утвердить 13 проектов КРТ общей площадью 162,6 гектара», — сообщил глава города.

Проекты будут реализованы в рамках программы «Индустриальные кварталы». В планах построить 3,5 млн квадратных метров недвижимости. Запланирован объем инвестиций в 794 миллиарда рублей. Кроме того, проект даст новые рабочие места для 49 тысяч человек. Также на заседании правительства были внесены поправки в нормативную базу заключения договоров КРТ.

Кроме того, мэр столицы сообщил о завершении ремонта Большого каменного моста. Для движения он стал доступен москвичам и гостям города с 16 августа.