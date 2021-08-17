Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 21:16
21:11
Происшествия
Спасатели локализовали пожар в Красногвардейском районе Петербурга
21:05
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина сняла с себя одежду и порассуждала о бедности
21:04
Происшествия
Петербуржец открыл стрельбу из окна по птицам на детской площадке
21:03
Происшествия
Водитель скорой помощи в Чите спас женщину от изнасилования
21:01
Судан
Племена бени-амер отвергли антикризисный механизм премьер-министра Судана
21:00
Ливия
Избирательная комиссия Ливии объявила о завершении регистрации граждан внутри страны
21:00
Общество
Создает конкуренцию: экономист Шпиленко назвал причину отказа «Родине» в регистрации
21:00
Общество
Политолог Киреев: Шугалей работал в интересах России почти в боевых условиях
20:56
Общество
Мэр Москвы поручил ускорить разработку проектов освоения бывших промзон столицы
20:53
Общество
Во Владимире пройдет межнациональный пленэр юных художников
Все новости

Мэр Москвы поручил ускорить разработку проектов освоения бывших промзон столицы
Общество
Мэр Москвы поручил ускорить разработку проектов освоения бывших промзон столицы
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить разработку проектов комплексного развития (КРТ) бывших промзон города.

Соответствующее поручение он дал после заседания президиума правительства города.

«В ближайшие месяцы правительство Москвы планирует рассмотреть и утвердить 13 проектов КРТ общей площадью 162,6 гектара», — сообщил глава города.

Проекты будут реализованы в рамках программы «Индустриальные кварталы». В планах построить 3,5 млн квадратных метров недвижимости. Запланирован объем инвестиций в 794 миллиарда рублей. Кроме того, проект даст новые рабочие места для 49 тысяч человек. Также на заседании правительства были внесены поправки в нормативную базу заключения договоров КРТ.

Кроме того, мэр столицы сообщил о завершении ремонта Большого каменного моста. Для движения он стал доступен москвичам и гостям города с 16 августа.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мэр Москвы поручил ускорить разработку проектов освоения бывших промзон столицы
москва собянин промзоны
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru