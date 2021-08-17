Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 18 августа

Москва, 17 августа. Жителей Москвы ожидает резкое ухудшение погоды, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

К концу дня в среду над столицей появятся грозовые облака, которые принесут сильный дождь с градом и шквалистым ветром, рассказал синоптик. В Москве буквально за один час выпадет 18-19 мм осадков. Это практически два ведра дождевой воды на квадратный метр площади. Всего за этот день прольется почти треть месячной нормы осадков, предупредил Тишковец.

Прохождение атмосферного фронта может вызвать шквалистый ветер в соседних с Москвой регионах. Есть вероятность возникновения смерча в Вологодской области и на севере Ярославской. Сильные дожди также пройдут в Псковской, Новгородской и Тверской областях.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей Москвы и Петербурга о наступающей жаре в конце текущей недели. Температура воздуха будет выше температурной нормы на три градуса, рассказал синоптик.