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Мотоциклист насмерть сбил жительницу Москвы

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:49
Происшествия
Мотоциклист насмерть сбил жительницу Москвы
pxhere.com

Москва, 17 августа. Инцидент произошел на Русаковской набережной. Водитель мотоцикла совершил наезд на двух женщин, которые шли по пешеходному переходу.

Одна из них получила серьезные травмы и умерла на месте происшествия, вторую пострадавшую доставили в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое. В больницу также попал и виновник смертельного ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее в Подольске девятилетнего велосипедиста насмерть сбила иномарка под управлением 42-летней женщины. Во время наезда школьник двигался на велосипеде справа налево по ходу движения транспорта.

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