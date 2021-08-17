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Google получил штраф на 4 млн рублей из-за отказа удалить запрещенный контент

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:32
Происшествия
Google получил штраф на 4 млн рублей из-за отказа удалить запрещенный контент
flickr.com  /  Carlos Luna

Москва, 17 августа. Компания Google получила штраф на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию. Административное наказание назначил мировой суд в Москве.

Это далеко не первое взыскание, которое получила американская корпорация. Ранее постановлением мирового суда Google был назначен штраф в размере 9,5 млн рублей по трем административным протоколам за отказ удалить запрещенную информацию и 3 млн рублей за отказ локализовать базы данных российских пользователей на территории России.

Ранее за аналогичное правонарушение был оштрафован мессенджер Telegram. Неудаление запрещенного контента привело компанию к штрафу в 11 млн рублей.

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суд москва google штраф
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