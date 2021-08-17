Басманный суд Москвы продлил арест экс-губернатору Пензенской области на два месяца

Москва, 17 августа. Басманный суд Москвы продлил арест бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву по делу о получении взятки в особо крупном размере.

По решению суда, Белозерцев проведет в СИЗО до 20 ноября. Защита обвиняемого настаивала на смене меры пресечения на домашний арест.

По информации следователей, бывший глава Пензенской области с января по сентябрь 2020 года получал взятки от предпринимателей в обмен на помощь в получение государственных контрактов и прочее покровительство. Всего экс-чиновнику удалось завладеть преступным путем 31 млн рублей.

В ходе следственных мероприятий в квартире Белозерцева правоохранители обнаружили и изъяли незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему. В настоящее время по существу уголовного дела допрошены 15 свидетелей. Расследование продолжается.

Ранее московский суд уже продлевал на три месяца срок заключения под стражей Ивана Белозерцева.