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Басманный суд Москвы продлил арест экс-губернатору Пензенской области на два месяца

  /   Обновлено: 17 августа 2021 16:14
Происшествия
Басманный суд Москвы продлил арест экс-губернатору Пензенской области на два месяца
instagram.com  /  @ivan_belozercev_penza

Москва, 17 августа. Басманный суд Москвы продлил арест бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву по делу о получении взятки в особо крупном размере.

По решению суда, Белозерцев проведет в СИЗО до 20 ноября. Защита обвиняемого настаивала на смене меры пресечения на домашний арест.

По информации следователей, бывший глава Пензенской области с января по сентябрь 2020 года получал взятки от предпринимателей в обмен на помощь в получение государственных контрактов и прочее покровительство. Всего экс-чиновнику удалось завладеть преступным путем 31 млн рублей.

В ходе следственных мероприятий в квартире Белозерцева правоохранители обнаружили и изъяли незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему. В настоящее время по существу уголовного дела допрошены 15 свидетелей. Расследование продолжается.

Ранее московский суд уже продлевал на три месяца срок заключения под стражей Ивана Белозерцева.

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