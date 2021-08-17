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Утечка горючей смеси могла привести к падению самолета Ил-112В в Подмосковье

  /   Обновлено: 17 августа 2021 15:32
Происшествия
Утечка горючей смеси могла привести к падению самолета Ил-112В в Подмосковье
Prt Scr youtube.com  /  Boom news

Москва, 17 августа. Причиной пожара двигателя упавшего самолета Ил-112В могла стать утечка горючей смеси. Такую версию озвучил источник ФАН в компании-разработчике силового агрегата.

Для самолетов Ил-112 и Ил-114 двигатели были усовершенствованы. Риск возгорания минимизирован, тушение происходит автоматически. Согласно видеокадрам, воспламенение агрегата могло произойти именно из-за утечки вспыхнувшей затем смеси.

Самолет разбился во время тренировочного полета. До аэродрома Кабинка, где уже находились пожарные, воздушное судно не долетело 1,5 километра.

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пожар самолет двигатель
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