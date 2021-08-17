Ростех озвучил причину крушения Ил-112В в Подмосковье

Москва, 17 августа. Основной версией инцидента с самолетом Ил-112В в аэропорту Кубинка названа неисправность техники, сообщает ФАН со ссылкой на источник Ростеха.

Специалисты сомневаются в вине двигателей, приоритетной версией остается утечка воспламеняющейся жидкости, отметили в Ростехе. Точные причины аварии станут известны после изучения параметрического бортописца и экспертиз частей сгоревшего самолета.

На борту Ил-112В находились три члена экипажа, об их судьбе пока ничего неизвестно. Крушение военно-транспортного судна произошло при заходе на посадку. Согласно одной из основных версий, пожар произошел в двигателе самолета.