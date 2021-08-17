Суд заключил под стражу убившего в московском парке женщину

Москва, 17 августа. Мужчина жестоко расправился с москвичкой в парке. По решению суда он пробудет в тюрьме до середины октября.

Суд арестовал мужчину, которого обвинили в убийстве женщины в Свибловском парке Москвы.

По решению Бабушкинского районного суда злоумышленника заключили под стражу. Он пробудет в тюрьме до 13 октября 2021 года, сообщил источник ФАН.

Некоторое время назад также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали москвичку, выбросившую дочь в мусорный бак. Малышка выжила, ее доставили в больницу. Сейчас врачи сражаются за ее жизнь. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.