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Суд заключил под стражу убившего в московском парке женщину

  /   Обновлено: 17 августа 2021 15:03
Происшествия
Суд заключил под стражу убившего в московском парке женщину
pixabay.com

Москва, 17 августа. Мужчина жестоко расправился с москвичкой в парке. По решению суда он пробудет в тюрьме до середины октября.

Суд арестовал мужчину, которого обвинили в убийстве женщины в Свибловском парке Москвы.

По решению Бабушкинского районного суда злоумышленника заключили под стражу. Он пробудет в тюрьме до 13 октября 2021 года, сообщил источник ФАН.

Некоторое время назад также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали москвичку, выбросившую дочь в мусорный бак. Малышка выжила, ее доставили в больницу. Сейчас врачи сражаются за ее жизнь. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

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