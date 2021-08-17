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Разбившийся в Подмосковье Ил-112В состоит в реестре авиации Минпромторга
Происшествия
Разбившийся в Подмосковье Ил-112В состоит в реестре авиации Минпромторга
Пресс-служба МЧС России

Москва, 17 августа. Представители Минпромторга сразу же выехали на место катастрофы. Ил-112В рухнул на территории аэропорта Кубинка.

Профильное ведомство создало комиссию по выяснению причин происшествия, ее возглавил заместитель Министра Олег Бочаров. Самолет находился в реестре экспериментальной авиации.

На борту самолета Ил-112В находились три члена экипажа, среди них Герой России Николай Куимов. Инцидент с военно-транспортным судном произошел при заходе на посадку. По одной из основных версий у самолета загорелся двигатель. Причины крушения устанавливаются.

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