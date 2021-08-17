Полковник Андронов назвал профессионалом пилота Куимова Ил-112В, упавшего под Москвой

Москва, 17 августа. Герой Российской Федерации Анатолий Андронов прокомментировал авиакатастрофу под Москвой.

Герой России Николай Куимов был профессионалом своего дела, рассказал ФАН полковник ВС РФ, летчик-испытатель, Герой Российской Федерации (1998) Анатолий Андронов.

«Мы знакомы, это летчик наш бывший. Вполне профессиональный. Он — Герой России! Он шеф-пилот фирмы, что тут еще можно сказать? Просто так на такие позиции не ставят и «героев» не дают. Все хорошие эпитеты, которые только у вас есть, в отношении него можете использовать», — подчеркнул собеседник издания.

Военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение под Москвой во время тренировочного полета. За штурвалом был пилот, Герой России Николай Куимов. Он и его коллеги увели воздушное судно с горящим двигателем подальше от жилых домов, потом самолет рухнул и взорвался. Спецкомиссия устанавливает причины случившегося. По предварительным данным, никто в авиакатастрофе не выжил.