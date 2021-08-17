Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 15:05
15:04
Политика
Избирком Ямала принял решение о досрочном голосовании в труднодоступных местностях
15:03
Происшествия
Ростех озвучил причину крушения Ил-112В в Подмосковье
15:03
Политика
Политолог Захаров считает несправедливым отказ «Родине» в регистрации на выборы в ЗакС
15:00
Политика
Лавров сообщил о позитивных процессах в Афганистане
15:00
США
Что общего между Кабулом и Вашингтоном: очередной кровавый уик-энд в США
15:00
Общество
«Полный анахронизм»: Малькевич объяснил причину отказа в регистрации партии «Родина»
15:00
Общество
Эфир: Онищенко о медицинских рейтингах, ОМС и доплатах врачам за работу с COVID-19
15:00
Общество
Ирина Волынец поздравила Максима Шугалея с регистрацией на выборы в ЗакС
14:58
Происшествия
СК сообщил об участившихся случаях нападения на полицейских в Петербурге
14:58
Экономика
Как в сентябре сложится ситуация с курсом доллара и рубля
Все новости

Полковник Андронов назвал профессионалом пилота Куимова Ил-112В, упавшего под Москвой

  /   Обновлено: 17 августа 2021 14:31
Происшествия
Полковник Андронов назвал профессионалом пилота Куимова Ил-112В, упавшего под Москвой
ilyushin.org  /  ПАО «Ил»

Москва, 17 августа. Герой Российской Федерации Анатолий Андронов прокомментировал авиакатастрофу под Москвой.

Герой России Николай Куимов был профессионалом своего дела, рассказал ФАН полковник ВС РФ, летчик-испытатель, Герой Российской Федерации (1998) Анатолий Андронов.

«Мы знакомы, это летчик наш бывший. Вполне профессиональный. Он — Герой России! Он шеф-пилот фирмы, что тут еще можно сказать? Просто так на такие позиции не ставят и «героев» не дают. Все хорошие эпитеты, которые только у вас есть, в отношении него можете использовать», — подчеркнул собеседник издания.

Военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение под Москвой во время тренировочного полета. За штурвалом был пилот, Герой России Николай Куимов. Он и его коллеги увели воздушное судно с горящим двигателем подальше от жилых домов, потом самолет рухнул и взорвался. Спецкомиссия устанавливает причины случившегося. По предварительным данным, никто в авиакатастрофе не выжил.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полковник Андронов назвал профессионалом пилота Куимова Ил-112В, упавшего под Москвой
самолет пилот вс
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru