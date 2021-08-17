Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 августа 15:05
15:04
Политика
Избирком Ямала принял решение о досрочном голосовании в труднодоступных местностях
15:03
Происшествия
Ростех озвучил причину крушения Ил-112В в Подмосковье
15:03
Политика
Политолог Захаров считает несправедливым отказ «Родине» в регистрации на выборы в ЗакС
15:00
Политика
Лавров сообщил о позитивных процессах в Афганистане
15:00
США
Что общего между Кабулом и Вашингтоном: очередной кровавый уик-энд в США
15:00
Общество
«Полный анахронизм»: Малькевич объяснил причину отказа в регистрации партии «Родина»
15:00
Общество
Эфир: Онищенко о медицинских рейтингах, ОМС и доплатах врачам за работу с COVID-19
15:00
Общество
Ирина Волынец поздравила Максима Шугалея с регистрацией на выборы в ЗакС
14:58
Происшествия
СК сообщил об участившихся случаях нападения на полицейских в Петербурге
14:58
Экономика
Как в сентябре сложится ситуация с курсом доллара и рубля
Все новости

Пожар на разбившемся Ил-112В мог произойти из-за прорыва гидросистемы

  /   Обновлено: 17 августа 2021 14:02
Происшествия
Пожар на разбившемся Ил-112В мог произойти из-за прорыва гидросистемы
Федеральное агентство новостей

Москва, 17 августа. Самолет с тремя членами экипажа разбился на территории аэропорта Кубинка. Эксперт ФАН рассказал, что прорыв гидросистемы мог стать причиной пожара на Ил-112В.

Заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев отмечает, что опытный пилот может посадить с горящим двигателем Ил-112В. Скорее всего, перед посадкой в воздухе произошла более критическая нештатная ситуация.

«Двигатели тушатся очень просто: первый режим автоматический, второй автоматический, третий ручной. Однако если прорвало гидросистему, то ее уже ничем не потушишь», — сообщил собеседник ФАН.

Инцидент с военно-транспортным самолетом Ил-112В произошел, когда он шел на посадку. В настоящее время специальная комиссия устанавливает причины крушения.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пожар на разбившемся Ил-112В мог произойти из-за прорыва гидросистемы
пожар самолет москва крушение кубинка ил-112в
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru