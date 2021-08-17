Пожар на разбившемся Ил-112В мог произойти из-за прорыва гидросистемы

Москва, 17 августа. Самолет с тремя членами экипажа разбился на территории аэропорта Кубинка. Эксперт ФАН рассказал, что прорыв гидросистемы мог стать причиной пожара на Ил-112В.

Заслуженный летчик-испытатель России Магомед Толбоев отмечает, что опытный пилот может посадить с горящим двигателем Ил-112В. Скорее всего, перед посадкой в воздухе произошла более критическая нештатная ситуация.

«Двигатели тушатся очень просто: первый режим автоматический, второй автоматический, третий ручной. Однако если прорвало гидросистему, то ее уже ничем не потушишь», — сообщил собеседник ФАН.

Инцидент с военно-транспортным самолетом Ил-112В произошел, когда он шел на посадку. В настоящее время специальная комиссия устанавливает причины крушения.