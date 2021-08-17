Специалисты назвали предварительную версию крушения Ил-112В в Подмосковье

Москва, 17 августа. Созданная Ростехом спецкомиссия озвучила предварительную версию авиакатастрофы Ил-112В под Москвой. Совещание проходит на АО «Климов».

Эксперты считают, что именно проблема двигателя стала причиной ЧП.

Несколько часов назад военно-транспортный самолет Ил-112В потерпел крушение. Пилоты увели воздушное судно как можно дальше от жилых домов, и он рухнул в лесополосе. После падения транспортник взорвался. На борту было три человека. По предварительным данным, все они погибли. За штурвалом сидел Герой России Николай Куимов.