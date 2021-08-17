Москвичу грозит арест за удушение девушки лосинами в парке

Москва, 17 августа. Сотрудники следственного комитета направили в Бабушкинский районный суд Москвы ходатайство об аресте в убийстве девушки в московском парке Свиблово.

По данным следователей, подозреваемый напал на молодую уроженку Белоруссии, повалил девушку на землю и стал душить лосинами. Крик потерпевшей услышал прохожий. Когда он прибежал на место происшествия, девушка уже не подавала признаков жизни, а злоумышленник прыгнул в реку Яузу и скрылся, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий преступник был задержан на юго-западе Москвы. В отношении его возбуждено уголовное дело. Следствие настаивает на заключении мужчины под стражу.