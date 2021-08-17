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Москвичу грозит арест за удушение девушки лосинами в парке

  /   Обновлено: 17 августа 2021 13:05
Происшествия
Москвичу грозит арест за удушение девушки лосинами в парке
sledcom.ru  /  Пресс-служба СК РФ

Москва, 17 августа. Сотрудники следственного комитета направили в Бабушкинский районный суд Москвы ходатайство об аресте в убийстве девушки в московском парке Свиблово.

По данным следователей, подозреваемый напал на молодую уроженку Белоруссии, повалил девушку на землю и стал душить лосинами. Крик потерпевшей услышал прохожий. Когда он прибежал на место происшествия, девушка уже не подавала признаков жизни, а злоумышленник прыгнул в реку Яузу и скрылся, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий преступник был задержан на юго-западе Москвы. В отношении его возбуждено уголовное дело. Следствие настаивает на заключении мужчины под стражу.

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москва арест убийство следствие
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