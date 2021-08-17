Ростех соберет специалистов для расследования причин крушения Ил-112

Москва, 17 августа. Ростех заявил о создании внутренней комиссии, которая займется расследованием крушения военно-транспортного самолета Ил-112.

В состав специальной комиссии войдут специалисты авиастроительных НИИ и заводов, сообщили в пресс-службе российской корпорации.

Опытный образец транспортника Ил-112 потерпел крушение во время тренировочного полета. Как сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), самолет обрушился в лесополосе при заходе на посадку. Авиакатастрофа произошла в районе подмосковного аэродрома Кубинка.