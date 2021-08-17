Экипаж упавшего в Подмосковье Ил-112В мог погибнуть

Москва, 17 августа. В районе подмосковного аэропорта Кубинка упал военно-транспортный самолет Ил-112В. По предварительным данным, весь экипаж погиб, сообщало РИА Новости.

В самолете могли находиться три члена экипажа. Они совершали тренировочный полет. Самолет считался опытным образцом.

Очевидцы крушения рассказали, что перед падением у Ил-112В загорелся один из двигателей. Объединенная авиастроительная корпорация подтвердила факт крушения без предварительной версии. Обстоятельства и причину падения выяснят члены специальной комиссии.