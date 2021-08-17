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Собянин заявил о завершении ремонта моста в центре Москвы
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Собянин заявил о завершении ремонта моста в центре Москвы
wikipedia.org  /  A.Savin / CC BY-SA 3.0

Москва, 17 августа. Завершился капитальный ремонт Большого каменного моста в российской столице. Подробности рассказал мэр города Сергей Собянин.

Обновленное сооружение доступно для москвичей и гостей города с 16 августа. Рабочим пришлось разобрать мост и собрать его заново из новых деталей и элементов, рассказал Сергей Собянин. Реконструкция заняла больше года. Движение транспорта по нему осуществлялось в штатном режиме.

«Мы постарались закончить работы намного раньше срока, поскольку БКМ - ключевая транспортная артерия в центре. Капремонт БКМ — лишь часть большой программы по повышению надежности инженерных сооружений Москвы», — подчеркнул Сергей Собянин.

Мэр Москвы ранее рассказал о темпе развития электротранспорта в городе. Столичный электробусный парк за последние три года стал крупнейшим в Европе. Он обслуживает 56 маршрутов, напомнил Собянин. Всего по Москве курсируют 700 электробусов.

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