Умер главный конструктор российских самолетов Ил-78 Андрей Юрасов

Москва, 17 августа. Главный конструктор российских самолетов Ил-78 и Ил-76 Андрей Юрасов скончался на 60-м году жизни. Причины его смерти на данный момент неизвестны.

Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. Свою карьеру он начал в 1981 году на Авиационном комплексе им С. В. Ильюшина. Именно там Юрасов прошел трудовой путь от техника до главного конструктора.

Под руководством Андрея Владимировича созданы новые модификации самолетов Ил-76: для Минобороны России — Ил-76МД-90, для гражданской авиации — Ил-76ТД-90ВД.

Юрасов награжден орденами Почета и Дружбы, медалью «В память 850-летия Москвы», а также почетной грамотой Минпромторга.