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Умер главный конструктор российских самолетов Ил-78 Андрей Юрасов

  /   Обновлено: 17 августа 2021 10:20
Общество
Умер главный конструктор российских самолетов Ил-78 Андрей Юрасов
Global Look Press  /  АГН Москва

Москва, 17 августа. Главный конструктор российских самолетов Ил-78 и Ил-76 Андрей Юрасов скончался на 60-м году жизни. Причины его смерти на данный момент неизвестны.

Андрей Юрасов родился 26 октября 1961 года в Москве. Свою карьеру он начал в 1981 году на Авиационном комплексе им С. В. Ильюшина. Именно там Юрасов прошел трудовой путь от техника до главного конструктора.

Под руководством Андрея Владимировича созданы новые модификации самолетов Ил-76: для Минобороны России — Ил-76МД-90, для гражданской авиации — Ил-76ТД-90ВД.

Юрасов награжден орденами Почета и Дружбы, медалью «В память 850-летия Москвы», а также почетной грамотой Минпромторга.

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