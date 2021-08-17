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Собянин сообщил о темпах развития электротранспорта в Москве
Общество
Собянин сообщил о темпах развития электротранспорта в Москве
Пресс-служба конкурса управленцев «Лидеры России»

Москва, 17 августа. На улицы столицы России вышел 700-й электробус, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Московский электробусный парк за три года стал крупнейшим на территории Европы. Такой общественный транспорт обслуживает 56 городских маршрутов, рассказал Собянин. Для сравнения, в Лондоне работает 400 электробусов, в Амстердаме — 211, Берлине — 200, а Париже — 250, заметил мэр столицы.

«За три года работы они прошли больше 40 миллионов километров и перевезли свыше 100 миллионов пассажиров», — отметил он в своем блоге.

Заявляется, что 700-й электробус Москвы произвели на новом сборочном центре ПАО «КамАЗ». Организация начала работать в апреле 2021 года на базе Сокольнического вагоностроительного завода.

Ранее Сергей Собянин сообщил о ходе строительства магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом. По его словам, она будет интегрирована с МЦД-3.

Известно, что в Московской области планируется проведение ремонтных работ на автовокзалах. Губернатор региона Андрей Воробьев озвучил станции, которых реставрация коснется в первую очередь, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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