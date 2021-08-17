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Москвич подстрелил в подъезде сына-подростка сожительницы

  /   Обновлено: 17 августа 2021 09:39
Происшествия
Москвич подстрелил в подъезде сына-подростка сожительницы
Федеральное агентство новостей  /  Ольга Назаркина

Москва, 17 августа. Надзорное ведомство проводит проверку по факту стрельбы в 17-летнего жителя Москвы. Подросток госпитализирован с проникающим ранением.

Прокуратура выяснила, что нападение произошло в подъезде. Мать юноши якобы была свидетельницей, как 46-летний сожитель выстрелил в ее сына.

Правоохранители установили, что у стрелка на иждивении есть трое детей. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

Во Владивостоке ранее полицейские раскрыли преступление, совершенное с использованием оружия. Злоумышленник нарушил закон, чтобы заплатить за квартиру, сообщало Deita.

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стрельба прокуратура проверка
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