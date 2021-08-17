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Риелторы подсчитали долю москвичей, способных взять семейную ипотеку

  /   Обновлено: 17 августа 2021 09:19
Экономика
Риелторы подсчитали долю москвичей, способных взять семейную ипотеку
pixabay.com

Москва, 17 августа. Специалисты риелторской компании «Метриум» рассказали, какое количество семей Москвы может воспользоваться льготной государственной программой «Семейная ипотека».

Речь идет о покупке жилой недвижимости в новостройках на особых условиях. Такую возможность имеют 8% московских семей, пишет РБК со ссылкой на данные исследования.

В компании уточнили, что столичные участники программы семейной ипотеки при условии внесения минимального первоначального взноса (2,1 миллиона рублей) имеют право воспользоваться максимальным займом в 12 миллионов рублей. Это возможно в том случае, если семья купит квартиру не дороже 14,1 миллиона рублей. В подобных условиях кредитования к покупке доступны около 65% квартир на рынке новостроек массового сегмента.

Средний размер ипотеки в России уменьшился на 4,2% в прошлом месяце. Об этом ранее рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

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