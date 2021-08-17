Риелторы подсчитали долю москвичей, способных взять семейную ипотеку

Москва, 17 августа. Специалисты риелторской компании «Метриум» рассказали, какое количество семей Москвы может воспользоваться льготной государственной программой «Семейная ипотека».

Речь идет о покупке жилой недвижимости в новостройках на особых условиях. Такую возможность имеют 8% московских семей, пишет РБК со ссылкой на данные исследования.

В компании уточнили, что столичные участники программы семейной ипотеки при условии внесения минимального первоначального взноса (2,1 миллиона рублей) имеют право воспользоваться максимальным займом в 12 миллионов рублей. Это возможно в том случае, если семья купит квартиру не дороже 14,1 миллиона рублей. В подобных условиях кредитования к покупке доступны около 65% квартир на рынке новостроек массового сегмента.

Средний размер ипотеки в России уменьшился на 4,2% в прошлом месяце. Об этом ранее рассказали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).