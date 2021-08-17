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Москвичам пообещали жару до 32 градусов 17 августа
Общество
Москвичам пообещали жару до 32 градусов 17 августа
Агентство городских новостей Москва

Москва, 17 августа. Облачная погода без осадков и повышение температуры до 32 градусов прогнозируется в Москве 17 августа. Такой прогноз появился на сайте Гидрометцентра России.

Днем москвичам пообещали от +30 до +32 градусов тепла. В ночь на среду, 18 августа, столбик термометра опустится до +17 градусов. В столице будет действовать желтый уровень погодной опасности с 10:00 до 16:00 из-за высоких температур.

Жителей Московской области тоже ожидает жаркий вторник. Днем воздух прогреется до 33 градусов выше нуля, а ночью может похолодать до +14 градусов. Ветер прогнозируется южный со скоростью до десяти метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал температуру от +25 до +30 градусов в центре Европейской России. Теплая погода ожидается на протяжении всей рабочей недели. Во второй половине станет более облачно.

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