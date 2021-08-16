Второй самолет из Симферополя совершил аварийную посадку в Москве

Москва, 16 августа. В московском аэропорту Шереметьево экстренно приземлился самолет, который направлялся из Симферополя в Белгород. Причиной посадки стала проблема с гидросистемой.

Стоит отметить, что несколько часов назад в другом московском аэропорту — Домодедово, приземлился лайнер, вылетевший из Симферополя. Аварийная посадка также связана со сбоем в гидросистеме.

Напомним, что ранее в пермском аэропорту экстренно сел лайнер, направлявшийся в Москву. Нештатная ситуация возникла из-за резкого ухудшения состояния пассажирки.