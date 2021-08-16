Суд арестовал главу антикоррупционной службы Северо-Западной таможни

Москва, 16 августа. Суд в Москве вынес решение взять под стражу и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС РФ Максима Розсыпало.

Суд избрал таможеннику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он проведет их в СИЗО до 14 октября.

Следствие установило, что обвиняемый занимался «растаможкой» автомобилей за деньги. Ему грозит до 15 лет тюрьмы и крупный штраф по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (часть 6 статьи 290 УК РФ).