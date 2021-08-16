Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 августа 19:14
19:10
Общество
Общественник рассказал, как донорство спасает жизни тяжелобольных людей
19:06
Шоу-бизнес
Делавшая аборты в молодости Ольга Шукшина до сих пор думает о своих нерожденных детях
19:05
Политика
Коровин доказал совместимость активной внешней политики и внутреннего освоения России
19:04
Общество
Ученые рассказали, как события 2014 года повлияли на археологические раскопки в Крыму
19:04
Общество
Яблочный Спас 2021: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 19 августа
19:01
Происшествия
Стадион «Ак Барс Арена» подал в суд на футбольный клуб «Рубин»
19:00
ФАН-ТВ
Музей оловянных солдатиков появился в Тбилиси
18:59
США
Полицейские в США 16 раз «поджарили» латиноамериканца электрошокером
18:57
Армия
Пентагон намерен направить в Афганистан еще тысячу военных
18:56
Общество
Адвокат Юкша раскрыл причину высокой поддержки партии «Родина» среди народа
Все новости

Суд арестовал главу антикоррупционной службы Северо-Западной таможни

  /   Обновлено: 16 августа 2021 18:29
Происшествия
Суд арестовал главу антикоррупционной службы Северо-Западной таможни
pixabay.com

Москва, 16 августа. Суд в Москве вынес решение взять под стражу и. о. начальника службы по противодействию коррупции Северо-Западного таможенного управления ФТС РФ Максима Розсыпало.

Суд избрал таможеннику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он проведет их в СИЗО до 14 октября.

Следствие установило, что обвиняемый занимался «растаможкой» автомобилей за деньги. Ему грозит до 15 лет тюрьмы и крупный штраф по статье «Получение взятки в особо крупном размере» (часть 6 статьи 290 УК РФ).

 

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Суд арестовал главу антикоррупционной службы Северо-Западной таможни
суд арест сизо
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru