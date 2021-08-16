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Собранный на акции «Счастливый хвост» корм для животных доставили в приют Подольска

  /   Обновлено: 16 августа 2021 18:09
Общество
Собранный на акции «Счастливый хвост» корм для животных доставили в приют Подольска
pixabay.com

Москва, 16 августа. Активисты Подольска передали корм для подопечных одного из приютов. Подробности рассказали в комитете по делам молодежи округа.

В рамках акции «Счастливый хвост» волонтеры собрали корма, консервы, лакомства, аксессуары, а также крупы для животных. Все это передали неравнодушные жители подмосковного Подольска. На прошлой неделе волонтеры отвезли продукты питания в приют.

К тому же они помогли сотрудникам учреждения привести в порядок территорию, где проживают бездомные животные. Волонтеры поспособствовали в обустройстве для четвероногих питомцев крова. Комитет по делам молодежи округа опубликовал в Сети снимки, на которых запечатлены волонтеры.

Россияне активно помогают животным во многих регионах России. Например, в Сочи двое парней достали из реки тонущую собаку. Животное не рассчитало свои силы, когда потянулось за каким-то лакомством, и упало в воду. К счастью, его заметили прохожие.

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