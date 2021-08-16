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Гособвинение просит два года ограничения свободы для соратника Навального Степанова

  /   Обновлено: 16 августа 2021 17:21
Происшествия
Гособвинение просит два года ограничения свободы для соратника Навального Степанова
vologda-portal.ru  /  Администрация Вологды

Москва, 16 августа. Суд 20 августа вынесет приговор Олегу Степанову. Соратник блогера Алексея Навального является фигурантом «санитарного дела».

Прокуратура будет просить суд приговорить обвиняемого к двум годам ограничения свободы. В частности, ему хотят запретить покидать Москву, выходить ночью на улицу и участвовать в митингах.

По версии следствия, фигурант связан с проведением незаконной акции. Он и еще ряд сторонников Навального агитировали людей прийти на несанкционированные шествия, нарушив таким образом санитарные нормы.

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