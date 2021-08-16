Гособвинение просит два года ограничения свободы для соратника Навального Степанова

Москва, 16 августа. Суд 20 августа вынесет приговор Олегу Степанову. Соратник блогера Алексея Навального является фигурантом «санитарного дела».

Прокуратура будет просить суд приговорить обвиняемого к двум годам ограничения свободы. В частности, ему хотят запретить покидать Москву, выходить ночью на улицу и участвовать в митингах.

По версии следствия, фигурант связан с проведением незаконной акции. Он и еще ряд сторонников Навального агитировали людей прийти на несанкционированные шествия, нарушив таким образом санитарные нормы.