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Суд отклонил апелляцию следователя по делу Худояна

  /   Обновлено: 16 августа 2021 16:59
Происшествия
Суд отклонил апелляцию следователя по делу Худояна
pixabay.com

Москва, 16 августа. Следователя по делу Альберта Худояна подозревают во взяточничестве. Полиция нашла в его сейфе крупную сумму денег, которую ему мог передать Худоян за изменение меры пресечения.

Суд отклонил апелляцию о восстановлении в должности Александра Брянцева, который расследовал дело владельца компании Optima Development Альберта Худояна.

Полиция нашла в сейфе Брянцева 300 тысяч долларов. По данным правоохранителей, это могла быть взятка, которую Худоян передал через доверенных лиц за изменение меры пресечения. Следователи не исключают, что в данном уголовном деле могут появиться новые фигуранты.

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суд худоян следоватль брянцев
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