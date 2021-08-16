Суд отклонил апелляцию следователя по делу Худояна

Москва, 16 августа. Следователя по делу Альберта Худояна подозревают во взяточничестве. Полиция нашла в его сейфе крупную сумму денег, которую ему мог передать Худоян за изменение меры пресечения.

Суд отклонил апелляцию о восстановлении в должности Александра Брянцева, который расследовал дело владельца компании Optima Development Альберта Худояна.

Полиция нашла в сейфе Брянцева 300 тысяч долларов. По данным правоохранителей, это могла быть взятка, которую Худоян передал через доверенных лиц за изменение меры пресечения. Следователи не исключают, что в данном уголовном деле могут появиться новые фигуранты.