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Адвокат обжалует приговор Киры Ярмыш по делу о призыве к нарушению санитарных норм

  /   Обновлено: 16 августа 2021 16:38
Происшествия
Адвокат обжалует приговор Киры Ярмыш по делу о призыве к нарушению санитарных норм
pixabay.com  /  PD

Москва, 16 августа. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш получила 1,5 года ограничения свободы. Ее защита заявила о намерении обжаловать этот приговор.

Преображенский суд назначил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш наказание за призыв к нарушению антиковидных мер.

Участники несанкционированного митинга, который состоялся в Москве 23 января, активно призывали к нарушению санитарно-эпидемических ограничений, подвергая опасности горожан и гостей столицы во время пандемии.

Так, соратница Навального не может принимать участие в митингах, выходить из квартиры после 22:00, а также менять место жительства без уведомления соответствующей инспекции.

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