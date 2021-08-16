Суд назначил Кире Ярмыш 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу»

Москва, 16 августа. Преображенский районный суд Москвы приговорил пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 года ограничения свободы за призыв к нарушению антиковидных мер.

Речь идет о несанкционированном митинге, который прошел в Москве 23 января. Участники незаконной акции призывали к нарушению санитарно-эпидемиологических ограничений. Впоследствии многие из них стали фигурантами так называемого «санитарного дела».

По решению суда соратнице Навального запрещено принимать участие в митингах, покидать квартиру после 22:00, а также менять место жительства без уведомления соответствующей инспекции.

Ранее защита Киры Ярмыш сообщила о том, что суд признал виновной ее подзащитную.