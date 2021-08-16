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На блогера Сажину составили административный протокол за езду без госномеров

  /   Обновлено: 16 августа 2021 12:33
Происшествия
На блогера Сажину составили административный протокол за езду без госномеров
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Москва, 16 августа. Полиция составила административный протокол на блогера Елену Сажину. Женщина проникла на закрытую территорию, находясь за рулем машины без госномеров, сообщает источник ФАН.

Правоохранители обнаружили в салоне автомобиля макеты оружия и денег, однако сразу поняли, что это подделка. Сажину попросили проехать в отделение полиции из-за езды без госномеров — блогер купила машину недавно.

В понедельник девушка с тремя друзьями пыталась проехать на закрытую территорию, принадлежащую ОАО «РЖД», но была остановлена охранником.

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автомобиль блогер сажина
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