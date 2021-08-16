На блогера Сажину составили административный протокол за езду без госномеров

Москва, 16 августа. Полиция составила административный протокол на блогера Елену Сажину. Женщина проникла на закрытую территорию, находясь за рулем машины без госномеров, сообщает источник ФАН.

Правоохранители обнаружили в салоне автомобиля макеты оружия и денег, однако сразу поняли, что это подделка. Сажину попросили проехать в отделение полиции из-за езды без госномеров — блогер купила машину недавно.

В понедельник девушка с тремя друзьями пыталась проехать на закрытую территорию, принадлежащую ОАО «РЖД», но была остановлена охранником.