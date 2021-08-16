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Московские полицейские задержали блогершу на Cadillac с «оружием и пачками денег»

  /   Обновлено: 16 августа 2021 12:01
Происшествия
Московские полицейские задержали блогершу на Cadillac с «оружием и пачками денег»
Федеральное агентство политических новостей

Москва, 16 августа. Правоохранители задержали известную блогершу на автомобиле Cadillac Escalade. По данным РЕН ТВ, внутри иномарки находились предметы, похожие на оружие и пачки с долларами.

Как выяснилось, девушку и трех ее приятелей задержал охранник таможенно-логистического центра «Ховрино» на Путейской улице. Мужчина сообщил полиции, что на территорию объекта незаконно проникла машина без номеров. При осмотре салона автомобиля сотрудниками охраны были обнаружены подозрительные предметы.

Уже в отделе полиции блогерша пояснила, что хотела снять контент на территории центра, а обнаруженные вещи являются макетами оружия и денег. Полицейские составили административный протокол в отношении задержанных.

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москва оружие блогер cadillac
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