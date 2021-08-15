Собянин рассказал о благоустройстве парков в разных районах Москвы

Москва, 15 августа. Зеленые зоны в последнее время становятся потребностью для многих людей при покупке жилья. Люди оценивают близлежащую инфраструктуру, расположение площадок, садиков, школ и парков.

Новым трендом мегаполисов являются домашние парки и скверы во всех районах, где местные жители могут отдыхать всей семьей и находить развлечения на любой вкус. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Собянина, в Воскресенском очистили берег вдоль реки Цыганки, сделали деревянный настил для прогулок, установили детские площадки и места для пикников. Также парковые зоны были благоустроены в Куркино, Ватутинках, Щербинке. Парки нужны современному городскому жителю как воздух, заявил Собянин.

Российскую столицу и Санкт-Петербург свяжет скоростная магистраль, которая будет интегрирована с МЦД-3, рассказал Сергей Собянин. По его словам, новая трасса для поездов позволит снизить время поездок в Москве и разгрузить центральные маршруты.