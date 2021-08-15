Компании-должники заключили первые мировые соглашения в Москве

Москва, 15 августа. Первые мировые соглашения подписали в столице предприниматели, сумма долгов по аренде и приобретению недвижимости которых достигла практически 152,5 млн рублей.

Столичные предприниматели, находящиеся в сложной экономической ситуации и имеющие задолженность по имущественно-земельным платежам более 10 млн рублей, могут подписать мировое соглашение. Подобная программа начала функционировать 30 октября прошлого года. Главное условие соглашения — единовременное погашение не менее 15% обязательств, передает «Вечерняя Москва».

Остальные денежные средства можно вносить в рассрочку. При заложенности от 10 до 100 млн рублей частичный взнос действует 12 месяцев. Погасить более крупные суммы возможно в течение двух лет. Первые мировые соглашения заключили гостиницы, издательство, торговая компания и корпорация по управлению недвижимостью.

В конце прошлого месяца стало известно, что Министерству финансов России, а также Федеральной налоговой службе могут предоставить право оперативно блокировать имущество отечественных должников до завершения налоговой проверки.