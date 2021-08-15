Попытка «продуть» компьютер обернулась взрывом на западе Москвы

Москва, 15 августа. Взрыв баллона со сжатым воздухом прогремел в одной из квартир на западе Москвы. ЧП случилось, когда отец с сыном решили почистить домашний компьютер.

В результате детонации емкости со сжатым воздухом в квартире на третьем этаже вылетели стекла. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи осмотрели потерпевших. У 16-летнего юноши медики диагностировали термические ожоги лица и рук, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подростка доставили в местную больницу, а отец мальчика от госпитализации отказался. В настоящий момент в квартире работают сотрудники полиции. Обстоятельства и детали происшествия уточняются.