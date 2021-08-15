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Подозреваемого в убийстве девушки лосинами задержали в Москве

  /   Обновлено: 15 августа 2021 18:59
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девушки лосинами задержали в Москве
pixabay.com

Москва, 15 августа. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве молодой приезжей из Белоруссии в московском районе Свиблово.

Как сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, местонахождение возможного убийцы было установлено в ходе совместной работы столичных следователей и сотрудников уголовного розыска.

«Местонахождение подозреваемого установлено, и он задержан. В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий», — отметила Иванова.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал и задушил девушку, которая вышла на пробежку в парк рядом с Лазоревым проездом на северо-востоке Москвы. Когда его заметил один из очевидцев, злоумышленник прыгнул в реку Яузу и скрылся вплавь. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело об убийстве.

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москва убийство свиблово
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