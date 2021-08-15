Фанаты исполнили песни Виктора Цоя на Арбате в память о музыканте

Москва, 15 августа. Советский рок-музыкант и актер Виктор Цой ушел из жизни 15 августа 1990 года. В этот день фанаты собрались на Арбате, чтобы почтить память звезды и вспомнить его музыку.

День памяти Виктора Цоя ежегодно отмечают в Москве у именной стены, расположенной на Арбате. В это воскресенье в переулке вновь зазвучали популярные песни. Поклонники присоединились к мероприятию, чтобы послушать знакомые мелодии и почтить память артиста.

Виктор Цой погиб в автокатастрофе. Музыкант уснул за рулем, его машина столкнулась с автобусом на встречной полосе. Спустя годы трагическая дата стала неофициальным днем памяти звезды.

Помимо столицы, культовая фигура Цоя была увековечена в республике Марий Эл. Местная стена памяти артиста может быть украшена новым стрит-арт-объектом в рамках проекта «Цой жив в Сернуре».