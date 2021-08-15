Астрономы открыли новый метеорный поток Персеиды 

Москва, 15 августа. Всплеск активности метеорного потока Персеиды выявили ученые в разных частях Земли. Феномен уже охарактеризовали, как «шлейф 2021 года».

Неожиданную активность зафиксировали 14 августа, а позже начали поступать отчеты наблюдателей из США и Канады. Эксперты подтвердили увеличение активности потока с 6 до 9 часов — в переводе на московское время, с 9 до 11 утра, рассказал астронавт Александр Якушечкин.

«Сообщение о повышении активности Персеиды было опубликовано на японском ресурсе обзора радионаблюдений метеоров Hirofumi Sugimoto», — рассказал ученый.

Стоит отметить, что в Крыму ночью с 14 на 15 августа ученые не зафиксировали всплеск активности, так как он произошел в днем и был ограничен по времени, сообщает РИА Новости.

Ранее астрологи поделились мнением, как метеорный поток Персеиды влиял на историю Земли. Астрологи полагают, что с этим явлением связаны катастрофы и трагические события, которые зачастую происходят в конце лета.