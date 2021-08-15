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ФАН установил личность застреленного на Кутузовском проспекте мужчины

  /   Обновлено: 15 августа 2021 17:57
Происшествия
ФАН установил личность застреленного на Кутузовском проспекте мужчины
pixabay.com  /  PD

Москва, 15 августа. Источник Федерального агентства новостей сообщил, что убитому на Кутузовском проспекте молодому человеку было 28 лет.

Речь идет об уроженце Республики Дагестан Гасане Абдуллаеве. По предварительным данным, его убийство было заранее спланированным.

Ранее сообщалось, что группа неизвестных застрелила молодого мужчину на столичном Кутузовском проспекте. Все произошло в ночь на 15 августа. Несмотря на его попытки скрыться, шесть киллеров догнали его около магазина «Магнолия». По данным некоторых СМИ, выстрелы производили два человека.

В СК России по Москве сообщили о возбуждении уголовных дел по факту убийства и незаконного ношения оружия. Подробности инцидента и мотивы преступников устанавливаются.

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