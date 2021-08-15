Арбитражный суд посоветовал не использовать сапоги-скороходы для пересылки документов

Москва, 15 августа. Арбитражный суд столицы сравнил переписку в мессенджерах, предоставленную истцом, с сапогами-скороходами и голубиной почтой.

Администрация Зеленоградского дворца творчества детей и молодежи обратилась в суд из-за некачественного ремонта, выполненного подрядчиком. Цена контракта составляла 333 млн рублей.

От исполнителя потребовали исправить ошибки, однако для этого чиновники использовали некие «факсограммы», которые оставались без ответа.

Во время рассмотрения заявления никто не смог объяснить, кому и каким образом были отправлены запросы. Судья отклонил иск и сравнил данный метод связи с сапогами-скороходами.

«Переписка в специальных телефонных программах, равно как и по электронной почте, голубиной почте и с использованием сапогов-скороходов не позволяет достоверно участвовать ни получателя, ни отправителя сообщения», — говорится в судебном решении.

Отмечается, что в соответствии с контрактом все уведомления, связанные с его исполнением, должны быть направлены заказными письмами по фактическому адресу, а также с использованием факсимильной связи и электронной почты с последующим предоставлением оригинала.

В апреле Арбитражный суд Москвы также оказался в центре скандала. Сотрудники вписали в официальные документы издевательскую фразу «белыми чернилами», которая проявилась при очистке формата в текстовом редакторе.