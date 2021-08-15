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Синоптик предупредил москвичей о грозовых дождях и граде

  /   Обновлено: 15 августа 2021 15:29
Общество
Синоптик предупредил москвичей о грозовых дождях и граде
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 15 августа. Москву в четверг накроют грозовые дожди со шквалом и градом. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, первая половина предстоящей недели в столичном регионе выдастся жаркой. Но уже к 19 августа москвичей ожидают грозовые дожди с градом, поскольку в город с северо-запада придет холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, сообщает РИА Новости.

Август в Москве уже выдался обильным на осадки. Около половины месячной нормы выпало в столице за сутки 12 августа.

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погода москва дождь
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