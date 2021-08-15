Синоптик предупредил москвичей о грозовых дождях и граде

Москва, 15 августа. Москву в четверг накроют грозовые дожди со шквалом и градом. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, первая половина предстоящей недели в столичном регионе выдастся жаркой. Но уже к 19 августа москвичей ожидают грозовые дожди с градом, поскольку в город с северо-запада придет холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, сообщает РИА Новости.

Август в Москве уже выдался обильным на осадки. Около половины месячной нормы выпало в столице за сутки 12 августа.