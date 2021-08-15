Вице-мэр Москвы Бирюков рассказал, когда закончат благоустройство Репинского сквера

Москва, 15 августа. Обновление Репинского сквера в центре Москвы планируют завершить ко Дню города, рассказал заместитель мэра города Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в парке, открытом в честь 800-летия Москвы, максимально сохранят уже существующие растения, а также высадят новые деревья и кустарники. Пространство заполнят скамейки и фонари, выполненные в стилистике 1940-х годов, сообщает РИА Новости.

«Там появятся прогулочная зона с уличными качелями, для любителей активного отдыха делаем спортивные площадки, запланировано обустройство и двух детских площадок с современным игровым оборудованием», — проинформировал вице-мэр.

Кроме того, по словам Бирюкова, в сквере также сделают новый маршрут. Удобная тропа будет идти от Болотной набережной. В результате у москвичей и гостей города появится возможность прогуляться между ней и Софийской.

Ранее сообщалось, что губернатор Петербурга Александр Беглов посетил сквер на Школьной улице. Пространство приводят в порядок после обращения местных жителей. Строительство пройдет на участке почти в 6 тысяч квадратных метров.