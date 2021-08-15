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Аналитики назвали стоимость самой дорогой арендной квартиры в Москве

  /   Обновлено: 15 августа 2021 14:34
Экономика
Аналитики назвали стоимость самой дорогой арендной квартиры в Москве
pixabay.com  /  5460160

Москва, 15 августа. Стоимость месячной аренды самой дорогой квартиры в российской столице достигает 7,4 млн рублей. Это пентхаус в районе между Остоженкой и Пречистенской набережной, заявили в ЦИАН.

Специалисты изучили рынок сверхдорогих арендных лотов и нашли десять адресов с предложением от 2 млн рублей месяц. Шесть из них расположены в Хамовниках, пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

В самой дорогой квартире из предложенных на рынке насчитывается восемь комнат, пять санузлов, кухня, столовая и терраса. На втором месте по стоимости расположились трехуровневые апартаменты в гостинице «Украина» за 3,5 млн рублей в месяц. И замыкает тройку лидеров трехуровневый пентхаус на Пречистенке за 3 млн в месяц.

Порядка 3,5 тыс. сделок с апартаментами было заключено в Москве с января по июнь 2021 года, заявили ранее специалисты экосистемы недвижимости «Метр квадратный». Пока данный вид жилья не обрел правовой статус, покупатели и инвесторы активно приобретают уже готовые объекты.

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