Три птенца редкого рыбного филина привезли в Московский зоопарк

Москва, 15 августа. Птенцы редкого рыбного филина переехали в Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка с острова Кунашир в рамках программы по сохранению вымирающего вида.

Сотрудники зоопарка планируют создать искусственную популяцию редкого вида птиц. Среди новых птенцов филина — двое самцов и одна самка, сообщает сайт РИАМО.

Малышей назвали Куской, Бросакой и Лежакой из-за их типичного поведения. Первые дни они испытывали стресс и почти ничего не кушали, однако через несколько дней детеныши начали осваиваться на новом месте и к ним снова вернулся аппетит. Птенцы сейчас живут в закрытых вольерах и пока никто не сможет на них посмотреть.

Вымирания редкого вида птицы связано с сокращением кормовой базы. Они питаются свежей рыбой из проточных вод, но с каждым годом им все труднее становится себя прокармливать. На территории России осталось не более 400 пар рыбных филинов, еще около 80-100 пар живут в Японии.

По словам гендиректора учреждения Светланы Акуловой, даже в заповеднике нет гарантии на выживание для редких животных и любой кризис, например, массовое заболевание может уничтожить целый вид навсегда.

Ранее в Карталинском районе Челябинской области пожарные и полицейские спасли из гигантского лесного пожара маленького олененка. Трогательный ролик опубликовали сотрудники регионального ГУ МЧС, сообщало издание URA.RU.